Rick the NPC (RICK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRick the NPC (RICK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Rick the NPC (RICK) Informacija

Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar.

Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project:

  • On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.
  • On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.
  • Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

https://rickthenpc.com

Rick the NPC (RICK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Rick the NPC (RICK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 61.14K
Bendra pasiūla:
$ 998.69M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.69M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 61.14K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00102626
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Rick the NPC (RICK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Rick the NPC (RICK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RICK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RICK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RICK tokenomiką, galite peržiūrėti RICK tokeno kainą realiuoju laiku!

RICK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RICK? Mūsų RICK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

