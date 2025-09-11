Revain kaina (REV)
Revain (REV) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas REV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REV kaina yra $ 3.85, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REV per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -4.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Revain rinkos kapitalizacija yra $ 1.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REV apyvartoje yra 184.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 185056346011.834. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50M
Šiandienos Revain kainos pokytis į USD: $ 0.
Revain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Revain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Revain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-4.70%
|30 dienų
|$ 0
|+0.02%
|60 dienų
|$ 0
|-2.40%
|90 dienų
|$ 0
|--
Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.
