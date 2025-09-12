Daugiau apie RFSTETH

RFSTETH Kainos informacija

RFSTETH Baltoji knyga

RFSTETH Oficiali svetainė

RFSTETH Tokenomika

RFSTETH Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Return Finance Lido stETH logotipas

Return Finance Lido stETH kaina (RFSTETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 RFSTETH į USD – tiesioginė kaina:

$0.171432
$0.171432$0.171432
+3.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:48:30(UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.165766
$ 0.165766$ 0.165766
24 val. žemiausia
$ 0.171876
$ 0.171876$ 0.171876
24 val. aukščiausia

$ 0.165766
$ 0.165766$ 0.165766

$ 0.171876
$ 0.171876$ 0.171876

$ 0.187356
$ 0.187356$ 0.187356

$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564

+0.14%

+3.44%

+5.23%

+5.23%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) realiojo laiko kaina yra $0.171432. Per pastarąsias 24 valandas RFSTETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.165766 iki aukščiausios $ 0.171876 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RFSTETH kaina yra $ 0.187356, o žemiausia – $ 0.01883564.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RFSTETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +3.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) rinkos informacija

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

--
----

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

6.85
6.85 6.85

6.853685675685387
6.853685675685387 6.853685675685387

Dabartinė Return Finance Lido stETH rinkos kapitalizacija yra $ 1.18, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RFSTETH apyvartoje yra 6.85 vienetų, o bendras kiekis siekia 6.853685675685387. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.18

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) kainos istorija USD

Šiandienos Return Finance Lido stETH kainos pokytis į USD: $ +0.00570104.
Return Finance Lido stETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033059804.
Return Finance Lido stETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0891274968.
Return Finance Lido stETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.07486242689280015.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00570104+3.44%
30 dienų$ -0.0033059804-1.92%
60 dienų$ +0.0891274968+51.99%
90 dienų$ +0.07486242689280015+77.52%

Kas yra Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Return Finance Lido stETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Return Finance Lido stETH (RFSTETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Return Finance Lido stETH (RFSTETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Return Finance Lido stETH prognozes.

Peržiūrėkite Return Finance Lido stETH kainos prognozę dabar!

RFSTETH į vietos valiutas

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomika

Supratimas apie Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RFSTETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Kiek Return Finance Lido stETH(RFSTETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RFSTETH kaina USD valiuta yra 0.171432USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RFSTETH į USD kaina?
Dabartinė RFSTETH kaina USD valiuta yra $ 0.171432. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Return Finance Lido stETH rinkos kapitalizacija?
RFSTETH rinkos kapitalizacija yra $ 1.18USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RFSTETH apyvartoje?
RFSTETH apyvartoje yra 6.85USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RFSTETH kaina?
RFSTETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.187356USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RFSTETH kaina?
RFSTETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01883564USD.
Kokia yra RFSTETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RFSTETH yra --USD.
Ar RFSTETH kaina šiais metais kils?
RFSTETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RFSTETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:48:30(UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.