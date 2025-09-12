Daugiau apie REFI

Retard Finance logotipas

Retard Finance kaina (REFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 REFI į USD – tiesioginė kaina:

+14.60%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Retard Finance (REFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:04:37(UTC+8)

Retard Finance (REFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005423
$ 0.00005423$ 0.00005423
24 val. žemiausia
$ 0.00006216
$ 0.00006216$ 0.00006216
24 val. aukščiausia

$ 0.00005423
$ 0.00005423$ 0.00005423

$ 0.00006216
$ 0.00006216$ 0.00006216

$ 0.00050889
$ 0.00050889$ 0.00050889

$ 0.00003021
$ 0.00003021$ 0.00003021

+5.50%

+14.66%

+26.77%

+26.77%

Retard Finance (REFI) realiojo laiko kaina yra $0.00006218. Per pastarąsias 24 valandas REFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005423 iki aukščiausios $ 0.00006216 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REFI kaina yra $ 0.00050889, o žemiausia – $ 0.00003021.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REFI per pastarąją valandą pasikeitė +5.50%, per 24 valandas – +14.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Retard Finance (REFI) rinkos informacija

$ 62.15K
$ 62.15K$ 62.15K

$ 62.15K
$ 62.15K$ 62.15K

999.53M
999.53M 999.53M

999,523,930.05278
999,523,930.05278 999,523,930.05278

Dabartinė Retard Finance rinkos kapitalizacija yra $ 62.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REFI apyvartoje yra 999.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 999523930.05278. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 62.15K

Retard Finance (REFI) kainos istorija USD

Šiandienos Retard Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Retard Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000098681.
Retard Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000080085.
Retard Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00001590701226780661.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+14.66%
30 dienų$ +0.0000098681+15.87%
60 dienų$ +0.0000080085+12.88%
90 dienų$ +0.00001590701226780661+34.38%

Kas yra Retard Finance (REFI)

Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Retard Finance (REFI) išteklius

Oficiali svetainė

Retard Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Retard Finance (REFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Retard Finance (REFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Retard Finance prognozes.

Peržiūrėkite Retard Finance kainos prognozę dabar!

REFI į vietos valiutas

Retard Finance (REFI) Tokenomika

Supratimas apie Retard Finance (REFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Retard Finance (REFI)

Kiek Retard Finance(REFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REFI kaina USD valiuta yra 0.00006218USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REFI į USD kaina?
Dabartinė REFI kaina USD valiuta yra $ 0.00006218. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Retard Finance rinkos kapitalizacija?
REFI rinkos kapitalizacija yra $ 62.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REFI apyvartoje?
REFI apyvartoje yra 999.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REFI kaina?
REFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00050889USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REFI kaina?
REFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003021USD.
Kokia yra REFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REFI yra --USD.
Ar REFI kaina šiais metais kils?
REFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:04:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.