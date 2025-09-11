Daugiau apie REUSD

REUSD Kainos informacija

REUSD Baltoji knyga

REUSD Oficiali svetainė

REUSD Tokenomika

REUSD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Resupply USD logotipas

Resupply USD kaina (REUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 REUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.989858
$0.989858$0.989858
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Resupply USD (REUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:31:09(UTC+8)

Resupply USD (REUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.989083
$ 0.989083$ 0.989083
24 val. žemiausia
$ 0.991027
$ 0.991027$ 0.991027
24 val. aukščiausia

$ 0.989083
$ 0.989083$ 0.989083

$ 0.991027
$ 0.991027$ 0.991027

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.969015
$ 0.969015$ 0.969015

-0.00%

-0.08%

-0.00%

-0.00%

Resupply USD (REUSD) realiojo laiko kaina yra $0.989803. Per pastarąsias 24 valandas REUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.989083 iki aukščiausios $ 0.991027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REUSD kaina yra $ 1.03, o žemiausia – $ 0.969015.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Resupply USD (REUSD) rinkos informacija

$ 78.22M
$ 78.22M$ 78.22M

--
----

$ 78.22M
$ 78.22M$ 78.22M

79.02M
79.02M 79.02M

79,016,407.21053258
79,016,407.21053258 79,016,407.21053258

Dabartinė Resupply USD rinkos kapitalizacija yra $ 78.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REUSD apyvartoje yra 79.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 79016407.21053258. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.22M

Resupply USD (REUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Resupply USD kainos pokytis į USD: $ -0.0008512966383356.
Resupply USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001733145.
Resupply USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003593974.
Resupply USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015511414496353.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008512966383356-0.08%
30 dienų$ -0.0001733145-0.01%
60 dienų$ -0.0003593974-0.03%
90 dienų$ +0.0015511414496353+0.16%

Kas yra Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Resupply USD (REUSD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Resupply USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Resupply USD (REUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Resupply USD (REUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Resupply USD prognozes.

Peržiūrėkite Resupply USD kainos prognozę dabar!

REUSD į vietos valiutas

Resupply USD (REUSD) Tokenomika

Supratimas apie Resupply USD (REUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Resupply USD (REUSD)

Kiek Resupply USD(REUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REUSD kaina USD valiuta yra 0.989803USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REUSD į USD kaina?
Dabartinė REUSD kaina USD valiuta yra $ 0.989803. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Resupply USD rinkos kapitalizacija?
REUSD rinkos kapitalizacija yra $ 78.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REUSD apyvartoje?
REUSD apyvartoje yra 79.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REUSD kaina?
REUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REUSD kaina?
REUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.969015USD.
Kokia yra REUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REUSD yra --USD.
Ar REUSD kaina šiais metais kils?
REUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:31:09(UTC+8)

Resupply USD (REUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.