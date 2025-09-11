Restaked sAVAX kaina (RSAVAX)
+0.68%
+1.16%
+18.38%
+18.38%
Restaked sAVAX (RSAVAX) realiojo laiko kaina yra $35.56. Per pastarąsias 24 valandas RSAVAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 34.82 iki aukščiausios $ 36.1 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RSAVAX kaina yra $ 49.42, o žemiausia – $ 17.69.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RSAVAX per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Restaked sAVAX rinkos kapitalizacija yra $ 4.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RSAVAX apyvartoje yra 127.83K vienetų, o bendras kiekis siekia 126522.8086608147. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.56M
Šiandienos Restaked sAVAX kainos pokytis į USD: $ +0.408497.
Restaked sAVAX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +8.8247189520.
Restaked sAVAX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +13.2640862480.
Restaked sAVAX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.408497
|+1.16%
|30 dienų
|$ +8.8247189520
|+24.82%
|60 dienų
|$ +13.2640862480
|+37.30%
|90 dienų
|$ 0
|--
rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
