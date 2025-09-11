Daugiau apie RSAVAX

Restaked sAVAX logotipas

Restaked sAVAX kaina (RSAVAX)

Neįtraukta į sąrašą

1 RSAVAX į USD – tiesioginė kaina:

$35.5
$35.5$35.5
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Restaked sAVAX (RSAVAX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:44:52(UTC+8)

Restaked sAVAX (RSAVAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 34.82
$ 34.82$ 34.82
24 val. žemiausia
$ 36.1
$ 36.1$ 36.1
24 val. aukščiausia

$ 34.82
$ 34.82$ 34.82

$ 36.1
$ 36.1$ 36.1

$ 49.42
$ 49.42$ 49.42

$ 17.69
$ 17.69$ 17.69

+0.68%

+1.16%

+18.38%

+18.38%

Restaked sAVAX (RSAVAX) realiojo laiko kaina yra $35.56. Per pastarąsias 24 valandas RSAVAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 34.82 iki aukščiausios $ 36.1 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RSAVAX kaina yra $ 49.42, o žemiausia – $ 17.69.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RSAVAX per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Restaked sAVAX (RSAVAX) rinkos informacija

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

--
----

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

127.83K
127.83K 127.83K

126,522.8086608147
126,522.8086608147 126,522.8086608147

Dabartinė Restaked sAVAX rinkos kapitalizacija yra $ 4.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RSAVAX apyvartoje yra 127.83K vienetų, o bendras kiekis siekia 126522.8086608147. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.56M

Restaked sAVAX (RSAVAX) kainos istorija USD

Šiandienos Restaked sAVAX kainos pokytis į USD: $ +0.408497.
Restaked sAVAX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +8.8247189520.
Restaked sAVAX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +13.2640862480.
Restaked sAVAX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.408497+1.16%
30 dienų$ +8.8247189520+24.82%
60 dienų$ +13.2640862480+37.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

Restaked sAVAX (RSAVAX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Restaked sAVAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Restaked sAVAX (RSAVAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Restaked sAVAX (RSAVAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Restaked sAVAX prognozes.

Peržiūrėkite Restaked sAVAX kainos prognozę dabar!

RSAVAX į vietos valiutas

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomika

Supratimas apie Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RSAVAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Restaked sAVAX (RSAVAX)

Kiek Restaked sAVAX(RSAVAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RSAVAX kaina USD valiuta yra 35.56USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RSAVAX į USD kaina?
Dabartinė RSAVAX kaina USD valiuta yra $ 35.56. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Restaked sAVAX rinkos kapitalizacija?
RSAVAX rinkos kapitalizacija yra $ 4.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RSAVAX apyvartoje?
RSAVAX apyvartoje yra 127.83KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RSAVAX kaina?
RSAVAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 49.42USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RSAVAX kaina?
RSAVAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 17.69USD.
Kokia yra RSAVAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RSAVAX yra --USD.
Ar RSAVAX kaina šiais metais kils?
RSAVAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RSAVAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:44:52(UTC+8)

