Resistance Girl logotipas

Resistance Girl kaina (REGI)

Neįtraukta į sąrašą

1 REGI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00102126
$0.00102126
+3.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Resistance Girl (REGI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:04:31(UTC+8)

Resistance Girl (REGI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00103705
$ 0.00103705
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0.00103705
$ 0.00103705

$ 0.05778
$ 0.05778

$ 0
$ 0

+0.45%

+3.46%

-11.25%

-11.25%

Resistance Girl (REGI) realiojo laiko kaina yra $0.00102126. Per pastarąsias 24 valandas REGI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00103705 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REGI kaina yra $ 0.05778, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REGI per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +3.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Resistance Girl (REGI) rinkos informacija

$ 102.06K
$ 102.06K

--
--

$ 102.06K
$ 102.06K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Dabartinė Resistance Girl rinkos kapitalizacija yra $ 102.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REGI apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 102.06K

Resistance Girl (REGI) kainos istorija USD

Šiandienos Resistance Girl kainos pokytis į USD: $ 0.
Resistance Girl 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002562268.
Resistance Girl 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007593868.
Resistance Girl 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004350660696333921.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.46%
30 dienų$ -0.0002562268-25.08%
60 dienų$ +0.0007593868+74.36%
90 dienų$ +0.0004350660696333921+74.22%

Kas yra Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

Resistance Girl (REGI) išteklius

Oficiali svetainė

Resistance Girl kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Resistance Girl (REGI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Resistance Girl (REGI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Resistance Girl prognozes.

Peržiūrėkite Resistance Girl kainos prognozę dabar!

REGI į vietos valiutas

Resistance Girl (REGI) Tokenomika

Supratimas apie Resistance Girl (REGI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REGIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Resistance Girl (REGI)

Kiek Resistance Girl(REGI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REGI kaina USD valiuta yra 0.00102126USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REGI į USD kaina?
Dabartinė REGI kaina USD valiuta yra $ 0.00102126. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Resistance Girl rinkos kapitalizacija?
REGI rinkos kapitalizacija yra $ 102.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REGI apyvartoje?
REGI apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REGI kaina?
REGI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05778USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REGI kaina?
REGI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra REGI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REGI yra --USD.
Ar REGI kaina šiais metais kils?
REGI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REGI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:04:31(UTC+8)

