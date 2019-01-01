REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomika
RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects.
The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments.
REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų REPOALYZE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek REPOALYZE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate REPOALYZE tokenomiką, galite peržiūrėti REPOALYZE tokeno kainą realiuoju laiku!
