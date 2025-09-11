Daugiau apie EZSOL

Renzo Restaked SOL logotipas

Renzo Restaked SOL kaina (EZSOL)

Neįtraukta į sąrašą

1 EZSOL į USD – tiesioginė kaina:

$278.11
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Renzo Restaked SOL (EZSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:29:46(UTC+8)

Renzo Restaked SOL (EZSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 271.73
24 val. žemiausia
$ 281.03
24 val. aukščiausia

$ 271.73
$ 281.03
$ 344.19
$ 113.54
-0.62%

+1.30%

+9.07%

+9.07%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) realiojo laiko kaina yra $278.11. Per pastarąsias 24 valandas EZSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 271.73 iki aukščiausios $ 281.03 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EZSOL kaina yra $ 344.19, o žemiausia – $ 113.54.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EZSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – +1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) rinkos informacija

$ 35.31M
--
$ 35.31M
127.09K
127,094.795455108
Dabartinė Renzo Restaked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 35.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EZSOL apyvartoje yra 127.09K vienetų, o bendras kiekis siekia 127094.795455108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.31M

Renzo Restaked SOL (EZSOL) kainos istorija USD

Šiandienos Renzo Restaked SOL kainos pokytis į USD: $ +3.58.
Renzo Restaked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +78.4293839350.
Renzo Restaked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +113.1672975160.
Renzo Restaked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +101.5489540466491.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.58+1.30%
30 dienų$ +78.4293839350+28.20%
60 dienų$ +113.1672975160+40.69%
90 dienų$ +101.5489540466491+57.51%

Kas yra Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Renzo Restaked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Renzo Restaked SOL (EZSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renzo Restaked SOL (EZSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renzo Restaked SOL prognozes.

Peržiūrėkite Renzo Restaked SOL kainos prognozę dabar!

EZSOL į vietos valiutas

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomika

Supratimas apie Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EZSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Kiek Renzo Restaked SOL(EZSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EZSOL kaina USD valiuta yra 278.11USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EZSOL į USD kaina?
Dabartinė EZSOL kaina USD valiuta yra $ 278.11. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Renzo Restaked SOL rinkos kapitalizacija?
EZSOL rinkos kapitalizacija yra $ 35.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EZSOL apyvartoje?
EZSOL apyvartoje yra 127.09KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EZSOL kaina?
EZSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 344.19USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EZSOL kaina?
EZSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 113.54USD.
Kokia yra EZSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EZSOL yra --USD.
Ar EZSOL kaina šiais metais kils?
EZSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EZSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
