Renzo Restaked SOL (EZSOL) realiojo laiko kaina yra $278.11. Per pastarąsias 24 valandas EZSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 271.73 iki aukščiausios $ 281.03 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EZSOL kaina yra $ 344.19, o žemiausia – $ 113.54.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EZSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – +1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Renzo Restaked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 35.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EZSOL apyvartoje yra 127.09K vienetų, o bendras kiekis siekia 127094.795455108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.31M
Šiandienos Renzo Restaked SOL kainos pokytis į USD: $ +3.58.
Renzo Restaked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +78.4293839350.
Renzo Restaked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +113.1672975160.
Renzo Restaked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +101.5489540466491.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +3.58
|+1.30%
|30 dienų
|$ +78.4293839350
|+28.20%
|60 dienų
|$ +113.1672975160
|+40.69%
|90 dienų
|$ +101.5489540466491
|+57.51%
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.
