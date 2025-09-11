Daugiau apie PZETH

Renzo Restaked LST kaina (PZETH)

1 PZETH į USD – tiesioginė kaina:

$5,300.87
0.00%1D
Renzo Restaked LST (PZETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:29:39(UTC+8)

Renzo Restaked LST (PZETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 5,119.52
24 val. žemiausia
$ 5,369.23
24 val. aukščiausia

$ 5,119.52
$ 5,369.23
$ 5,938.35
$ 1,684.12
-0.02%

+0.06%

-0.15%

-0.15%

Renzo Restaked LST (PZETH) realiojo laiko kaina yra $5,301.35. Per pastarąsias 24 valandas PZETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 5,119.52 iki aukščiausios $ 5,369.23 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PZETH kaina yra $ 5,938.35, o žemiausia – $ 1,684.12.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PZETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Renzo Restaked LST (PZETH) rinkos informacija

$ 133.25M
--
$ 133.25M
25.15K
25,153.88123962677
Dabartinė Renzo Restaked LST rinkos kapitalizacija yra $ 133.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PZETH apyvartoje yra 25.15K vienetų, o bendras kiekis siekia 25153.88123962677. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.25M

Renzo Restaked LST (PZETH) kainos istorija USD

Šiandienos Renzo Restaked LST kainos pokytis į USD: $ +3.15.
Renzo Restaked LST 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +71.4219077400.
Renzo Restaked LST 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,489.7106400850.
Renzo Restaked LST 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,286.2963394512863.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.15+0.06%
30 dienų$ +71.4219077400+1.35%
60 dienų$ +2,489.7106400850+46.96%
90 dienų$ +2,286.2963394512863+75.83%

Kas yra Renzo Restaked LST (PZETH)

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

Renzo Restaked LST (PZETH) išteklius

Oficiali svetainė

Renzo Restaked LST kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Renzo Restaked LST (PZETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renzo Restaked LST (PZETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renzo Restaked LST prognozes.

Peržiūrėkite Renzo Restaked LST kainos prognozę dabar!

PZETH į vietos valiutas

Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomika

Supratimas apie Renzo Restaked LST (PZETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PZETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Renzo Restaked LST (PZETH)

Kiek Renzo Restaked LST(PZETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PZETH kaina USD valiuta yra 5,301.35USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PZETH į USD kaina?
Dabartinė PZETH kaina USD valiuta yra $ 5,301.35. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Renzo Restaked LST rinkos kapitalizacija?
PZETH rinkos kapitalizacija yra $ 133.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PZETH apyvartoje?
PZETH apyvartoje yra 25.15KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PZETH kaina?
PZETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,938.35USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PZETH kaina?
PZETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,684.12USD.
Kokia yra PZETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PZETH yra --USD.
Ar PZETH kaina šiais metais kils?
PZETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PZETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Renzo Restaked LST (PZETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

