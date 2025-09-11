Daugiau apie EZETH

Renzo Restaked ETH kaina (EZETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 EZETH į USD – tiesioginė kaina:

$4,667.57
$4,667.57$4,667.57
+1.20%1D
USD
Renzo Restaked ETH (EZETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:34:52(UTC+8)

Renzo Restaked ETH (EZETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,552.79
$ 4,552.79$ 4,552.79
24 val. žemiausia
$ 4,709.44
$ 4,709.44$ 4,709.44
24 val. aukščiausia

$ 4,552.79
$ 4,552.79$ 4,552.79

$ 4,709.44
$ 4,709.44$ 4,709.44

$ 5,227.06
$ 5,227.06$ 5,227.06

$ 1,454.43
$ 1,454.43$ 1,454.43

-1.03%

+1.06%

+0.21%

+0.21%

Renzo Restaked ETH (EZETH) realiojo laiko kaina yra $4,660.79. Per pastarąsias 24 valandas EZETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,552.79 iki aukščiausios $ 4,709.44 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EZETH kaina yra $ 5,227.06, o žemiausia – $ 1,454.43.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EZETH per pastarąją valandą pasikeitė -1.03%, per 24 valandas – +1.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Renzo Restaked ETH (EZETH) rinkos informacija

$ 1.37B
$ 1.37B$ 1.37B

--
----

$ 1.37B
$ 1.37B$ 1.37B

293.96K
293.96K 293.96K

293,960.502668139
293,960.502668139 293,960.502668139

Dabartinė Renzo Restaked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 1.37B, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EZETH apyvartoje yra 293.96K vienetų, o bendras kiekis siekia 293960.502668139. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.37B

Renzo Restaked ETH (EZETH) kainos istorija USD

Šiandienos Renzo Restaked ETH kainos pokytis į USD: $ +48.83.
Renzo Restaked ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +12.8274262380.
Renzo Restaked ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,298.5482880090.
Renzo Restaked ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,983.4450356446237.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +48.83+1.06%
30 dienų$ +12.8274262380+0.28%
60 dienų$ +2,298.5482880090+49.32%
90 dienų$ +1,983.4450356446237+74.08%

Kas yra Renzo Restaked ETH (EZETH)

EigenLayer Liquid Restaking Hub

Renzo Restaked ETH (EZETH) išteklius

Oficiali svetainė

Renzo Restaked ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Renzo Restaked ETH (EZETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renzo Restaked ETH (EZETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renzo Restaked ETH prognozes.

Peržiūrėkite Renzo Restaked ETH kainos prognozę dabar!

EZETH į vietos valiutas

Renzo Restaked ETH (EZETH) Tokenomika

Supratimas apie Renzo Restaked ETH (EZETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EZETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Renzo Restaked ETH (EZETH)

Kiek Renzo Restaked ETH(EZETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EZETH kaina USD valiuta yra 4,660.79USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EZETH į USD kaina?
Dabartinė EZETH kaina USD valiuta yra $ 4,660.79. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Renzo Restaked ETH rinkos kapitalizacija?
EZETH rinkos kapitalizacija yra $ 1.37BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EZETH apyvartoje?
EZETH apyvartoje yra 293.96KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EZETH kaina?
EZETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,227.06USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EZETH kaina?
EZETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,454.43USD.
Kokia yra EZETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EZETH yra --USD.
Ar EZETH kaina šiais metais kils?
EZETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EZETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Renzo Restaked ETH (EZETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

