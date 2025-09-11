Daugiau apie EZEIGEN

Renzo Restaked EIGEN kaina (EZEIGEN)

1 EZEIGEN į USD – tiesioginė kaina:

$1.48
$1.48$1.48
+2.90%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kainos grafikas realiu laiku
Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
24 val. žemiausia
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
24 val. aukščiausia

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

$ 0.74914
$ 0.74914$ 0.74914

+2.91%

+8.77%

+8.77%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) realiojo laiko kaina yra $1.48. Per pastarąsias 24 valandas EZEIGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.4 iki aukščiausios $ 1.5 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EZEIGEN kaina yra $ 5.56, o žemiausia – $ 0.74914.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EZEIGEN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) rinkos informacija

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

----

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

1.96M
1.96M 1.96M

1,961,114.538947348
1,961,114.538947348 1,961,114.538947348

Dabartinė Renzo Restaked EIGEN rinkos kapitalizacija yra $ 2.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EZEIGEN apyvartoje yra 1.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 1961114.538947348. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.90M

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kainos istorija USD

Šiandienos Renzo Restaked EIGEN kainos pokytis į USD: $ +0.0417846.
Renzo Restaked EIGEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1628472120.
Renzo Restaked EIGEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1475477120.
Renzo Restaked EIGEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0417846+2.91%
30 dienų$ +0.1628472120+11.00%
60 dienų$ +0.1475477120+9.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) išteklius

Oficiali svetainė

Renzo Restaked EIGEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renzo Restaked EIGEN prognozes.

Peržiūrėkite Renzo Restaked EIGEN kainos prognozę dabar!

EZEIGEN į vietos valiutas

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomika

Supratimas apie Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EZEIGENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Kiek Renzo Restaked EIGEN(EZEIGEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EZEIGEN kaina USD valiuta yra 1.48USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EZEIGEN į USD kaina?
Dabartinė EZEIGEN kaina USD valiuta yra $ 1.48. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Renzo Restaked EIGEN rinkos kapitalizacija?
EZEIGEN rinkos kapitalizacija yra $ 2.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EZEIGEN apyvartoje?
EZEIGEN apyvartoje yra 1.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EZEIGEN kaina?
EZEIGEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.56USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EZEIGEN kaina?
EZEIGEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.74914USD.
Kokia yra EZEIGEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EZEIGEN yra --USD.
Ar EZEIGEN kaina šiais metais kils?
EZEIGEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EZEIGEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.