ReNeW (RENEW) Tokenomika
ReNeW (RENEW) Informacija
The RENEW Project is a forward-thinking initiative born in response to one of the most critical global challenges of our time—E.S.G. (Environmental, Social, Governance). Historically, unchecked corporate pursuit of profit has led to severe environmental degradation, contributing to an escalating crisis for humanity. E.S.G. represents a new paradigm, a global promise to correct these systemic failures. At the heart of this paradigm is the Environmental pillar, which is fundamental to human survival and must be prioritized above all.
RENEW aims to tackle this issue head-on by creating an ecosystem where individuals are rewarded for participating in eco-friendly actions. Through our proprietary app and the RENEW TOK recycling machines, users can deposit plastic bottles and cans in exchange for RENEW tokens—digital assets that can be traded or used to redeem various goods. By incentivizing sustainable behaviors through blockchain-based rewards, RENEW is bridging technology and environmental responsibility to help build a cleaner, more sustainable future.
ReNeW (RENEW) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ReNeW (RENEW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ReNeW (RENEW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ReNeW (RENEW) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RENEW tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek RENEW tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate RENEW tokenomiką, galite peržiūrėti RENEW tokeno kainą realiuoju laiku!
RENEW kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda RENEW? Mūsų RENEW kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
