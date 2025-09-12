Regent Coin kaina (REGENT)
Regent Coin (REGENT) realiojo laiko kaina yra $0.02000296. Per pastarąsias 24 valandas REGENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01990224 iki aukščiausios $ 0.02160433 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REGENT kaina yra $ 1.21, o žemiausia – $ 0.00520001.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REGENT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +65.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Regent Coin rinkos kapitalizacija yra $ 57.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REGENT apyvartoje yra 2.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 2900000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.01K
Šiandienos Regent Coin kainos pokytis į USD: $ +0.00010072.
Regent Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0100781333.
Regent Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0134569273.
Regent Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.07583174091066856.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00010072
|+0.51%
|30 dienų
|$ +0.0100781333
|+50.38%
|60 dienų
|$ -0.0134569273
|-67.27%
|90 dienų
|$ -0.07583174091066856
|-79.12%
What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.