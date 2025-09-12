Daugiau apie HIV3

RedHive kaina (HIV3)

Neįtraukta į sąrašą

1 HIV3 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00042571
$0.00042571$0.00042571
0.00%1D
RedHive (HIV3) kainos grafikas realiu laiku
RedHive (HIV3) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01788068
$ 0.01788068$ 0.01788068

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.76%

-5.76%

RedHive (HIV3) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HIV3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIV3 kaina yra $ 0.01788068, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIV3 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -5.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RedHive (HIV3) rinkos informacija

$ 42.57K
$ 42.57K$ 42.57K

--
----

$ 42.57K
$ 42.57K$ 42.57K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė RedHive rinkos kapitalizacija yra $ 42.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HIV3 apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.57K

RedHive (HIV3) kainos istorija USD

Šiandienos RedHive kainos pokytis į USD: $ 0.
RedHive 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RedHive 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RedHive 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-51.65%
60 dienų$ 0-90.39%
90 dienų$ 0--

Kas yra RedHive (HIV3)

RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

RedHive (HIV3) išteklius

RedHive kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RedHive (HIV3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RedHive (HIV3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RedHive prognozes.

Peržiūrėkite RedHive kainos prognozę dabar!

HIV3 į vietos valiutas

RedHive (HIV3) Tokenomika

Supratimas apie RedHive (HIV3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIV3išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RedHive (HIV3)

Kiek RedHive(HIV3) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HIV3 kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HIV3 į USD kaina?
Dabartinė HIV3 kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RedHive rinkos kapitalizacija?
HIV3 rinkos kapitalizacija yra $ 42.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HIV3 apyvartoje?
HIV3 apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HIV3 kaina?
HIV3 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01788068USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HIV3 kaina?
HIV3 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HIV3 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HIV3 yra --USD.
Ar HIV3 kaina šiais metais kils?
HIV3 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HIV3 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
