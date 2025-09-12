Daugiau apie GDUPI

redacted gdupi logotipas

redacted gdupi kaina (GDUPI)

Neįtraukta į sąrašą

1 GDUPI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
redacted gdupi (GDUPI) kainos grafikas realiu laiku
redacted gdupi (GDUPI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+1.78%

-5.15%

-5.15%

redacted gdupi (GDUPI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GDUPI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GDUPI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GDUPI per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +1.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

redacted gdupi (GDUPI) rinkos informacija

$ 199.23K
$ 199.23K$ 199.23K

--
----

$ 199.23K
$ 199.23K$ 199.23K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė redacted gdupi rinkos kapitalizacija yra $ 199.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GDUPI apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 199.23K

redacted gdupi (GDUPI) kainos istorija USD

Šiandienos redacted gdupi kainos pokytis į USD: $ 0.
redacted gdupi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
redacted gdupi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
redacted gdupi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.78%
30 dienų$ 0-43.42%
60 dienų$ 0-0.82%
90 dienų$ 0--

Kas yra redacted gdupi (GDUPI)

$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

redacted gdupi (GDUPI) išteklius

Oficiali svetainė

redacted gdupi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos redacted gdupi (GDUPI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų redacted gdupi (GDUPI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes redacted gdupi prognozes.

Peržiūrėkite redacted gdupi kainos prognozę dabar!

GDUPI į vietos valiutas

redacted gdupi (GDUPI) Tokenomika

Supratimas apie redacted gdupi (GDUPI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GDUPIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie redacted gdupi (GDUPI)

Kiek redacted gdupi(GDUPI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GDUPI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GDUPI į USD kaina?
Dabartinė GDUPI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra redacted gdupi rinkos kapitalizacija?
GDUPI rinkos kapitalizacija yra $ 199.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GDUPI apyvartoje?
GDUPI apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GDUPI kaina?
GDUPI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GDUPI kaina?
GDUPI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GDUPI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GDUPI yra --USD.
Ar GDUPI kaina šiais metais kils?
GDUPI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GDUPI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.