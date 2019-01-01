Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomika
When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.
Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Red Siberian Husky (KOVU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Red Siberian Husky (KOVU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KOVU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KOVU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KOVU tokenomiką, galite peržiūrėti KOVU tokeno kainą realiuoju laiku!
KOVU kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda KOVU? Mūsų KOVU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
