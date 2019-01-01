ReBaseChain (BASE) Tokenomika
ReBaseChain (BASE) Informacija
What is the project about? ReBasechain is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the decentralized finance (DeFi) landscape. It introduces a novel and innovative concept called “Adaptive Rebase Mechanism,” which aims to provide superior stability and enhanced liquidity to its users. Unlike traditional stablecoins pegged to fiat currencies, ReBasechain redefines stability by dynamically adjusting its token supply based on market conditions. ReBasechain emerges as a pioneering blockchain project, offering a truly unique concept with its Adaptive Rebase Mechanism and innovative consensus algorithm. By prioritizing stability, scalability, and security, ReBasechain presents itself as a reliable foundation for a wide array of applications, spanning from DeFi to supply chain management. With a clear roadmap and an engaged community, ReBasechain aims to shape the future of decentralized finance and blockchain technology.
ReBaseChain (BASE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ReBaseChain (BASE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ReBaseChain (BASE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ReBaseChain (BASE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BASE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BASE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BASE tokenomiką, galite peržiūrėti BASE tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.