RealWorldWeed (RWW) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RWW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RWW kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RWW per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – -2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė RealWorldWeed rinkos kapitalizacija yra $ 96.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RWW apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999954724.202857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.02K
Šiandienos RealWorldWeed kainos pokytis į USD: $ 0.
RealWorldWeed 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RealWorldWeed 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RealWorldWeed 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.12%
|30 dienų
|$ 0
|-2.06%
|60 dienų
|$ 0
|+13.84%
|90 dienų
|$ 0
|--
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
