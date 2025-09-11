Daugiau apie REG

RealToken Ecosystem Governance kaina (REG)

1 REG į USD – tiesioginė kaina:

$0.16557
$0.16557$0.16557
-4.40%1D
RealToken Ecosystem Governance (REG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:29:09(UTC+8)

RealToken Ecosystem Governance (REG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.164221
$ 0.164221$ 0.164221
24 val. žemiausia
$ 0.173322
$ 0.173322$ 0.173322
24 val. aukščiausia

$ 0.164221
$ 0.164221$ 0.164221

$ 0.173322
$ 0.173322$ 0.173322

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 0.140432
$ 0.140432$ 0.140432

-3.57%

-4.47%

-12.19%

-12.19%

RealToken Ecosystem Governance (REG) realiojo laiko kaina yra $0.16557. Per pastarąsias 24 valandas REG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.164221 iki aukščiausios $ 0.173322 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REG kaina yra $ 1.99, o žemiausia – $ 0.140432.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REG per pastarąją valandą pasikeitė -3.57%, per 24 valandas – -4.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RealToken Ecosystem Governance (REG) rinkos informacija

$ 12.11M
$ 12.11M$ 12.11M

--
----

$ 83.04M
$ 83.04M$ 83.04M

73.17M
73.17M 73.17M

501,568,721.1990633
501,568,721.1990633 501,568,721.1990633

Dabartinė RealToken Ecosystem Governance rinkos kapitalizacija yra $ 12.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REG apyvartoje yra 73.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 501568721.1990633. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.04M

RealToken Ecosystem Governance (REG) kainos istorija USD

Šiandienos RealToken Ecosystem Governance kainos pokytis į USD: $ -0.0077477370966389.
RealToken Ecosystem Governance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0106968154.
RealToken Ecosystem Governance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0269321129.
RealToken Ecosystem Governance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.14887319562295686.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0077477370966389-4.47%
30 dienų$ +0.0106968154+6.46%
60 dienų$ -0.0269321129-16.26%
90 dienų$ -0.14887319562295686-47.34%

Kas yra RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

RealToken Ecosystem Governance (REG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

RealToken Ecosystem Governance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RealToken Ecosystem Governance (REG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RealToken Ecosystem Governance (REG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RealToken Ecosystem Governance prognozes.

Peržiūrėkite RealToken Ecosystem Governance kainos prognozę dabar!

REG į vietos valiutas

RealToken Ecosystem Governance (REG) Tokenomika

Supratimas apie RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RealToken Ecosystem Governance (REG)

Kiek RealToken Ecosystem Governance(REG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REG kaina USD valiuta yra 0.16557USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REG į USD kaina?
Dabartinė REG kaina USD valiuta yra $ 0.16557. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RealToken Ecosystem Governance rinkos kapitalizacija?
REG rinkos kapitalizacija yra $ 12.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REG apyvartoje?
REG apyvartoje yra 73.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REG kaina?
REG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.99USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REG kaina?
REG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.140432USD.
Kokia yra REG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REG yra --USD.
Ar REG kaina šiais metais kils?
REG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:29:09(UTC+8)

