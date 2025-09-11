Realis Worlds kaina (REALIS)
-1.00%
-4.04%
-17.11%
-17.11%
Realis Worlds (REALIS) realiojo laiko kaina yra $0.00107516. Per pastarąsias 24 valandas REALIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0010181 iki aukščiausios $ 0.00113159 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REALIS kaina yra $ 0.04736015, o žemiausia – $ 0.00085332.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REALIS per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – -4.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Realis Worlds rinkos kapitalizacija yra $ 1.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REALIS apyvartoje yra 954.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 998961602.431261. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.07M
Šiandienos Realis Worlds kainos pokytis į USD: $ 0.
Realis Worlds 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004353269.
Realis Worlds 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003487584.
Realis Worlds 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-4.04%
|30 dienų
|$ -0.0004353269
|-40.48%
|60 dienų
|$ -0.0003487584
|-32.43%
|90 dienų
|$ 0
|--
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
