Real MXN kaina (MXNE)
+0.06%
+0.66%
+1.55%
+1.55%
Real MXN (MXNE) realiojo laiko kaina yra $0.054185. Per pastarąsias 24 valandas MXNE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05373 iki aukščiausios $ 0.054204 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MXNE kaina yra $ 0.067991, o žemiausia – $ 0.02496541.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MXNE per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Real MXN rinkos kapitalizacija yra $ 77.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MXNE apyvartoje yra 1.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 1428994.67. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.46K
Šiandienos Real MXN kainos pokytis į USD: $ +0.00035516.
Real MXN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004791633.
Real MXN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0052803336.
Real MXN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001334760301334485.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00035516
|+0.66%
|30 dienų
|$ +0.0004791633
|+0.88%
|60 dienų
|$ +0.0052803336
|+9.75%
|90 dienų
|$ +0.001334760301334485
|+2.53%
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Real MXN (MXNE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Real MXN (MXNE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Real MXN prognozes.
Peržiūrėkite Real MXN kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Real MXN (MXNE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MXNEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.