We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids.
Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels.
Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible.
With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between.
We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.
Rapids (RPD) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Rapids (RPD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Rapids (RPD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Rapids (RPD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RPD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek RPD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate RPD tokenomiką, galite peržiūrėti RPD tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.