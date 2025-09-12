Daugiau apie RAISEME

raiseme (RAISEME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:14:07(UTC+8)

raiseme (RAISEME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+1.20%

+4.41%

+4.41%

raiseme (RAISEME) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RAISEME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAISEME kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAISEME per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

raiseme (RAISEME) rinkos informacija

$ 9.02K
$ 9.02K$ 9.02K

--
----

$ 9.02K
$ 9.02K$ 9.02K

997.99M
997.99M 997.99M

997,992,561.305974
997,992,561.305974 997,992,561.305974

Dabartinė raiseme rinkos kapitalizacija yra $ 9.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RAISEME apyvartoje yra 997.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 997992561.305974. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.02K

raiseme (RAISEME) kainos istorija USD

Šiandienos raiseme kainos pokytis į USD: $ 0.
raiseme 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
raiseme 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
raiseme 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.20%
30 dienų$ 0+3.57%
60 dienų$ 0-37.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra raiseme (RAISEME)

$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

raiseme (RAISEME) išteklius

Oficiali svetainė

raiseme kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos raiseme (RAISEME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų raiseme (RAISEME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes raiseme prognozes.

Peržiūrėkite raiseme kainos prognozę dabar!

RAISEME į vietos valiutas

raiseme (RAISEME) Tokenomika

Supratimas apie raiseme (RAISEME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAISEMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie raiseme (RAISEME)

Kiek raiseme(RAISEME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RAISEME kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RAISEME į USD kaina?
Dabartinė RAISEME kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra raiseme rinkos kapitalizacija?
RAISEME rinkos kapitalizacija yra $ 9.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RAISEME apyvartoje?
RAISEME apyvartoje yra 997.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RAISEME kaina?
RAISEME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RAISEME kaina?
RAISEME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RAISEME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RAISEME yra --USD.
Ar RAISEME kaina šiais metais kils?
RAISEME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RAISEME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:14:07(UTC+8)

