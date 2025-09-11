Daugiau apie SOFI

RAI Finance kaina (SOFI)

1 SOFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00633568
-5.10%1D
RAI Finance (SOFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:43:10(UTC+8)

RAI Finance (SOFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00632482
24 val. žemiausia
$ 0.00669077
24 val. aukščiausia

$ 0.00632482
$ 0.00669077
$ 2.86
$ 0.00632482
-2.03%

-5.10%

-21.81%

-21.81%

RAI Finance (SOFI) realiojo laiko kaina yra $0.00633568. Per pastarąsias 24 valandas SOFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00632482 iki aukščiausios $ 0.00669077 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOFI kaina yra $ 2.86, o žemiausia – $ 0.00632482.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOFI per pastarąją valandą pasikeitė -2.03%, per 24 valandas – -5.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RAI Finance (SOFI) rinkos informacija

$ 3.22M
--
$ 6.35M
507.18M
1,000,000,000.0
Dabartinė RAI Finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOFI apyvartoje yra 507.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.35M

RAI Finance (SOFI) kainos istorija USD

Šiandienos RAI Finance kainos pokytis į USD: $ -0.000340986602140563.
RAI Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0022681506.
RAI Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024938224.
RAI Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000340986602140563-5.10%
30 dienų$ -0.0022681506-35.79%
60 dienų$ -0.0024938224-39.36%
90 dienų$ 0--

Kas yra RAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

RAI Finance (SOFI) išteklius

Oficiali svetainė

RAI Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RAI Finance (SOFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RAI Finance (SOFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RAI Finance prognozes.

Peržiūrėkite RAI Finance kainos prognozę dabar!

SOFI į vietos valiutas

RAI Finance (SOFI) Tokenomika

Supratimas apie RAI Finance (SOFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RAI Finance (SOFI)

Kiek RAI Finance(SOFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOFI kaina USD valiuta yra 0.00633568USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOFI į USD kaina?
Dabartinė SOFI kaina USD valiuta yra $ 0.00633568. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RAI Finance rinkos kapitalizacija?
SOFI rinkos kapitalizacija yra $ 3.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOFI apyvartoje?
SOFI apyvartoje yra 507.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOFI kaina?
SOFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.86USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOFI kaina?
SOFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00632482USD.
Kokia yra SOFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOFI yra --USD.
Ar SOFI kaina šiais metais kils?
SOFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RAI Finance (SOFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

