Daugiau apie RAFF

RAFF Kainos informacija

RAFF Oficiali svetainė

RAFF Tokenomika

RAFF Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

RAFF the Giraffe logotipas

RAFF the Giraffe kaina (RAFF)

Neįtraukta į sąrašą

1 RAFF į USD – tiesioginė kaina:

$0.00019632
$0.00019632$0.00019632
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
RAFF the Giraffe (RAFF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:13:47(UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458787
$ 0.00458787$ 0.00458787

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.05%

+6.05%

RAFF the Giraffe (RAFF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RAFF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAFF kaina yra $ 0.00458787, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAFF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +6.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RAFF the Giraffe (RAFF) rinkos informacija

$ 19.43K
$ 19.43K$ 19.43K

--
----

$ 19.43K
$ 19.43K$ 19.43K

98.95M
98.95M 98.95M

98,950,808.238
98,950,808.238 98,950,808.238

Dabartinė RAFF the Giraffe rinkos kapitalizacija yra $ 19.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RAFF apyvartoje yra 98.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 98950808.238. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.43K

RAFF the Giraffe (RAFF) kainos istorija USD

Šiandienos RAFF the Giraffe kainos pokytis į USD: $ 0.
RAFF the Giraffe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RAFF the Giraffe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RAFF the Giraffe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+16.55%
60 dienų$ 0+21.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra RAFF the Giraffe (RAFF)

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

RAFF the Giraffe (RAFF) išteklius

Oficiali svetainė

RAFF the Giraffe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RAFF the Giraffe (RAFF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RAFF the Giraffe (RAFF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RAFF the Giraffe prognozes.

Peržiūrėkite RAFF the Giraffe kainos prognozę dabar!

RAFF į vietos valiutas

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomika

Supratimas apie RAFF the Giraffe (RAFF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAFFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RAFF the Giraffe (RAFF)

Kiek RAFF the Giraffe(RAFF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RAFF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RAFF į USD kaina?
Dabartinė RAFF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RAFF the Giraffe rinkos kapitalizacija?
RAFF rinkos kapitalizacija yra $ 19.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RAFF apyvartoje?
RAFF apyvartoje yra 98.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RAFF kaina?
RAFF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00458787USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RAFF kaina?
RAFF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RAFF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RAFF yra --USD.
Ar RAFF kaina šiais metais kils?
RAFF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RAFF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:13:47(UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.