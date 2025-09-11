Daugiau apie QUP

QUP Coin kaina (QUP)

Neįtraukta į sąrašą

1 QUP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00224137
+0.80%1D
mexc
USD
QUP Coin (QUP) kainos grafikas realiu laiku
QUP Coin (QUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00219946
24 val. žemiausia
$ 0.00227891
24 val. aukščiausia

$ 0.00219946
$ 0.00227891
$ 0.02113102
$ 0.00141575
+0.19%

+0.82%

+18.55%

+18.55%

QUP Coin (QUP) realiojo laiko kaina yra $0.00224137. Per pastarąsias 24 valandas QUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00219946 iki aukščiausios $ 0.00227891 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUP kaina yra $ 0.02113102, o žemiausia – $ 0.00141575.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUP per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

QUP Coin (QUP) rinkos informacija

$ 4.48M
--
$ 4.48M
2.00B
1,999,949,898.264313
Dabartinė QUP Coin rinkos kapitalizacija yra $ 4.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUP apyvartoje yra 2.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1999949898.264313. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.48M

QUP Coin (QUP) kainos istorija USD

Šiandienos QUP Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
QUP Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003235809.
QUP Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011978235.
QUP Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0037408731296029715.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.82%
30 dienų$ -0.0003235809-14.43%
60 dienų$ -0.0011978235-53.44%
90 dienų$ -0.0037408731296029715-62.53%

Kas yra QUP Coin (QUP)

I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

QUP Coin (QUP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

QUP Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos QUP Coin (QUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QUP Coin (QUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QUP Coin prognozes.

Peržiūrėkite QUP Coin kainos prognozę dabar!

QUP į vietos valiutas

QUP Coin (QUP) Tokenomika

Supratimas apie QUP Coin (QUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie QUP Coin (QUP)

Kiek QUP Coin(QUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUP kaina USD valiuta yra 0.00224137USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUP į USD kaina?
Dabartinė QUP kaina USD valiuta yra $ 0.00224137. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra QUP Coin rinkos kapitalizacija?
QUP rinkos kapitalizacija yra $ 4.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUP apyvartoje?
QUP apyvartoje yra 2.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUP kaina?
QUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02113102USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUP kaina?
QUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00141575USD.
Kokia yra QUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUP yra --USD.
Ar QUP kaina šiais metais kils?
QUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.