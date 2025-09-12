Daugiau apie QUIDD

Quidd kaina (QUIDD)

1 QUIDD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00086549
$0.00086549$0.00086549
0.00%1D
Quidd (QUIDD) kainos grafikas realiu laiku
Quidd (QUIDD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

0.00%

Quidd (QUIDD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas QUIDD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUIDD kaina yra $ 5.88, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUIDD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quidd (QUIDD) rinkos informacija

Dabartinė Quidd rinkos kapitalizacija yra $ 238.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUIDD apyvartoje yra 275.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 865.49K

Quidd (QUIDD) kainos istorija USD

Šiandienos Quidd kainos pokytis į USD: $ 0.
Quidd 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Quidd 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Quidd 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+2.99%
60 dienų$ 0+27.44%
90 dienų$ 0--

Kas yra Quidd (QUIDD)

Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Quidd (QUIDD) išteklius

Oficiali svetainė

Quidd kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quidd (QUIDD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quidd (QUIDD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quidd prognozes.

Peržiūrėkite Quidd kainos prognozę dabar!

QUIDD į vietos valiutas

Quidd (QUIDD) Tokenomika

Supratimas apie Quidd (QUIDD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUIDDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quidd (QUIDD)

Kiek Quidd(QUIDD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUIDD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUIDD į USD kaina?
Dabartinė QUIDD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quidd rinkos kapitalizacija?
QUIDD rinkos kapitalizacija yra $ 238.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUIDD apyvartoje?
QUIDD apyvartoje yra 275.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUIDD kaina?
QUIDD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.88USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUIDD kaina?
QUIDD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QUIDD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUIDD yra --USD.
Ar QUIDD kaina šiais metais kils?
QUIDD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUIDD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
