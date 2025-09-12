Daugiau apie QCK

QCK Kainos informacija

QCK Oficiali svetainė

QCK Tokenomika

QCK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Quicksilver logotipas

Quicksilver kaina (QCK)

Neįtraukta į sąrašą

1 QCK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00164181
$0.00164181$0.00164181
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Quicksilver (QCK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:14:52(UTC+8)

Quicksilver (QCK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0016309
$ 0.0016309$ 0.0016309
24 val. žemiausia
$ 0.00166467
$ 0.00166467$ 0.00166467
24 val. aukščiausia

$ 0.0016309
$ 0.0016309$ 0.0016309

$ 0.00166467
$ 0.00166467$ 0.00166467

$ 0.544806
$ 0.544806$ 0.544806

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-0.65%

-15.26%

-15.26%

Quicksilver (QCK) realiojo laiko kaina yra $0.00164181. Per pastarąsias 24 valandas QCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0016309 iki aukščiausios $ 0.00166467 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QCK kaina yra $ 0.544806, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QCK per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quicksilver (QCK) rinkos informacija

$ 229.85K
$ 229.85K$ 229.85K

--
----

$ 484.13K
$ 484.13K$ 484.13K

140.28M
140.28M 140.28M

295,460,216.0
295,460,216.0 295,460,216.0

Dabartinė Quicksilver rinkos kapitalizacija yra $ 229.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QCK apyvartoje yra 140.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 295460216.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 484.13K

Quicksilver (QCK) kainos istorija USD

Šiandienos Quicksilver kainos pokytis į USD: $ 0.
Quicksilver 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001702906.
Quicksilver 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006010228.
Quicksilver 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012889330515200434.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.65%
30 dienų$ -0.0001702906-10.37%
60 dienų$ -0.0006010228-36.60%
90 dienų$ -0.0012889330515200434-43.97%

Kas yra Quicksilver (QCK)

Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Quicksilver (QCK) išteklius

Oficiali svetainė

Quicksilver kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quicksilver (QCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quicksilver (QCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quicksilver prognozes.

Peržiūrėkite Quicksilver kainos prognozę dabar!

QCK į vietos valiutas

Quicksilver (QCK) Tokenomika

Supratimas apie Quicksilver (QCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quicksilver (QCK)

Kiek Quicksilver(QCK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QCK kaina USD valiuta yra 0.00164181USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QCK į USD kaina?
Dabartinė QCK kaina USD valiuta yra $ 0.00164181. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quicksilver rinkos kapitalizacija?
QCK rinkos kapitalizacija yra $ 229.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QCK apyvartoje?
QCK apyvartoje yra 140.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QCK kaina?
QCK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.544806USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QCK kaina?
QCK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QCK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QCK yra --USD.
Ar QCK kaina šiais metais kils?
QCK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QCK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:14:52(UTC+8)

Quicksilver (QCK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.