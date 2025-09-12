Daugiau apie QUA

Quasacoin logotipas

Quasacoin kaina (QUA)

Neįtraukta į sąrašą

1 QUA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0012012
$0.0012012$0.0012012
-3.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Quasacoin (QUA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:50:10(UTC+8)

Quasacoin (QUA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00120106
$ 0.00120106$ 0.00120106
24 val. žemiausia
$ 0.00124136
$ 0.00124136$ 0.00124136
24 val. aukščiausia

$ 0.00120106
$ 0.00120106$ 0.00120106

$ 0.00124136
$ 0.00124136$ 0.00124136

$ 0.00649421
$ 0.00649421$ 0.00649421

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.22%

+1.10%

+1.10%

Quasacoin (QUA) realiojo laiko kaina yra $0.0012012. Per pastarąsias 24 valandas QUA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00120106 iki aukščiausios $ 0.00124136 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUA kaina yra $ 0.00649421, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -3.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quasacoin (QUA) rinkos informacija

$ 96.35K
$ 96.35K$ 96.35K

--
----

$ 305.77K
$ 305.77K$ 305.77K

80.21M
80.21M 80.21M

254,553,218.649201
254,553,218.649201 254,553,218.649201

Dabartinė Quasacoin rinkos kapitalizacija yra $ 96.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUA apyvartoje yra 80.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 254553218.649201. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 305.77K

Quasacoin (QUA) kainos istorija USD

Šiandienos Quasacoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Quasacoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003763544.
Quasacoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003529562.
Quasacoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000033398343021091.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.22%
30 dienų$ +0.0003763544+31.33%
60 dienų$ -0.0003529562-29.38%
90 dienų$ +0.000033398343021091+2.86%

Kas yra Quasacoin (QUA)

Quasacoin (QUA) išteklius

Oficiali svetainė

Quasacoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quasacoin (QUA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quasacoin (QUA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quasacoin prognozes.

Peržiūrėkite Quasacoin kainos prognozę dabar!

QUA į vietos valiutas

Quasacoin (QUA) Tokenomika

Supratimas apie Quasacoin (QUA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quasacoin (QUA)

Kiek Quasacoin(QUA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUA kaina USD valiuta yra 0.0012012USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUA į USD kaina?
Dabartinė QUA kaina USD valiuta yra $ 0.0012012. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quasacoin rinkos kapitalizacija?
QUA rinkos kapitalizacija yra $ 96.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUA apyvartoje?
QUA apyvartoje yra 80.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUA kaina?
QUA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00649421USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUA kaina?
QUA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QUA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUA yra --USD.
Ar QUA kaina šiais metais kils?
QUA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:50:10(UTC+8)

