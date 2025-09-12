Daugiau apie QBIO

Quantum Biology DAO logotipas

Quantum Biology DAO kaina (QBIO)

Neįtraukta į sąrašą

1 QBIO į USD – tiesioginė kaina:

+2.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Quantum Biology DAO (QBIO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:00:15(UTC+8)

Quantum Biology DAO (QBIO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00994269
24 val. žemiausia
$ 0.01048703
24 val. aukščiausia

$ 0.00994269
$ 0.01048703
$ 0.02043613
$ 0.0036921
+2.00%

+2.49%

+10.07%

+10.07%

Quantum Biology DAO (QBIO) realiojo laiko kaina yra $0.01039535. Per pastarąsias 24 valandas QBIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00994269 iki aukščiausios $ 0.01048703 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QBIO kaina yra $ 0.02043613, o žemiausia – $ 0.0036921.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QBIO per pastarąją valandą pasikeitė +2.00%, per 24 valandas – +2.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quantum Biology DAO (QBIO) rinkos informacija

$ 2.01M
--
$ 4.48M
192.70M
430,000,000.0
Dabartinė Quantum Biology DAO rinkos kapitalizacija yra $ 2.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QBIO apyvartoje yra 192.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 430000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.48M

Quantum Biology DAO (QBIO) kainos istorija USD

Šiandienos Quantum Biology DAO kainos pokytis į USD: $ +0.00025284.
Quantum Biology DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007193249.
Quantum Biology DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0077161148.
Quantum Biology DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0047698974712484414.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00025284+2.49%
30 dienų$ +0.0007193249+6.92%
60 dienų$ +0.0077161148+74.23%
90 dienų$ +0.0047698974712484414+84.79%

Kas yra Quantum Biology DAO (QBIO)

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Quantum Biology DAO (QBIO) išteklius

Oficiali svetainė

Quantum Biology DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quantum Biology DAO (QBIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quantum Biology DAO (QBIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quantum Biology DAO prognozes.

Peržiūrėkite Quantum Biology DAO kainos prognozę dabar!

QBIO į vietos valiutas

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomika

Supratimas apie Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QBIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quantum Biology DAO (QBIO)

Kiek Quantum Biology DAO(QBIO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QBIO kaina USD valiuta yra 0.01039535USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QBIO į USD kaina?
Dabartinė QBIO kaina USD valiuta yra $ 0.01039535. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quantum Biology DAO rinkos kapitalizacija?
QBIO rinkos kapitalizacija yra $ 2.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QBIO apyvartoje?
QBIO apyvartoje yra 192.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QBIO kaina?
QBIO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02043613USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QBIO kaina?
QBIO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0036921USD.
Kokia yra QBIO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QBIO yra --USD.
Ar QBIO kaina šiais metais kils?
QBIO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QBIO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:00:15(UTC+8)

