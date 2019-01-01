Quan2um ($QNTM) Tokenomika

Quan2um ($QNTM) Informacija

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

Oficiali svetainė:
https://q2.eco

Quan2um ($QNTM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Quan2um ($QNTM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.18M
$ 1.18M
Bendra pasiūla:
$ 999.99M
$ 999.99M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 500.00M
$ 500.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.36M
$ 2.36M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00700238
$ 0.00700238
Visų laikų minimumas:
$ 0.00156465
$ 0.00156465
Dabartinė kaina:
$ 0.00235247
$ 0.00235247

Quan2um ($QNTM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Quan2um ($QNTM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $QNTM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $QNTM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $QNTM tokenomiką, galite peržiūrėti $QNTM tokeno kainą realiuoju laiku!

$QNTM kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $QNTM? Mūsų $QNTM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

