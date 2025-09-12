Daugiau apie PUB

Pure Unadulterated Bliss kaina (PUB)

Neįtraukta į sąrašą

1 PUB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.40%1D
Pure Unadulterated Bliss (PUB) kainos grafikas realiu laiku
Pure Unadulterated Bliss (PUB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

+2.47%

+5.38%

+5.38%

Pure Unadulterated Bliss (PUB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUB per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – +2.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pure Unadulterated Bliss (PUB) rinkos informacija

$ 48.78K
$ 48.78K$ 48.78K

--
----

$ 48.78K
$ 48.78K$ 48.78K

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,301.80748
999,811,301.80748 999,811,301.80748

Dabartinė Pure Unadulterated Bliss rinkos kapitalizacija yra $ 48.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PUB apyvartoje yra 999.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 999811301.80748. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.78K

Pure Unadulterated Bliss (PUB) kainos istorija USD

Šiandienos Pure Unadulterated Bliss kainos pokytis į USD: $ 0.
Pure Unadulterated Bliss 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pure Unadulterated Bliss 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pure Unadulterated Bliss 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.47%
30 dienų$ 0-16.92%
60 dienų$ 0-7.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pure Unadulterated Bliss (PUB)

$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pure Unadulterated Bliss (PUB) išteklius

Oficiali svetainė

Pure Unadulterated Bliss kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pure Unadulterated Bliss (PUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pure Unadulterated Bliss (PUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pure Unadulterated Bliss prognozes.

Peržiūrėkite Pure Unadulterated Bliss kainos prognozę dabar!

PUB į vietos valiutas

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Tokenomika

Supratimas apie Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pure Unadulterated Bliss (PUB)

Kiek Pure Unadulterated Bliss(PUB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUB į USD kaina?
Dabartinė PUB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pure Unadulterated Bliss rinkos kapitalizacija?
PUB rinkos kapitalizacija yra $ 48.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUB apyvartoje?
PUB apyvartoje yra 999.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUB kaina?
PUB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUB kaina?
PUB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PUB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUB yra --USD.
Ar PUB kaina šiais metais kils?
PUB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.