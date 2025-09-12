Daugiau apie PUPPET

Puppet on Sol logotipas

Puppet on Sol kaina (PUPPET)

Neįtraukta į sąrašą

1 PUPPET į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Puppet on Sol (PUPPET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:12:00(UTC+8)

Puppet on Sol (PUPPET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00706442
$ 0.00706442$ 0.00706442

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.22%

+3.22%

Puppet on Sol (PUPPET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PUPPET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUPPET kaina yra $ 0.00706442, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUPPET per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Puppet on Sol (PUPPET) rinkos informacija

$ 12.06K
$ 12.06K$ 12.06K

--
----

$ 12.06K
$ 12.06K$ 12.06K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

Dabartinė Puppet on Sol rinkos kapitalizacija yra $ 12.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PUPPET apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999998.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.06K

Puppet on Sol (PUPPET) kainos istorija USD

Šiandienos Puppet on Sol kainos pokytis į USD: $ 0.
Puppet on Sol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Puppet on Sol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Puppet on Sol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+27.07%
60 dienų$ 0+11.41%
90 dienų$ 0--

Kas yra Puppet on Sol (PUPPET)

Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Puppet on Sol (PUPPET) išteklius

Oficiali svetainė

Puppet on Sol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Puppet on Sol (PUPPET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Puppet on Sol (PUPPET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Puppet on Sol prognozes.

Peržiūrėkite Puppet on Sol kainos prognozę dabar!

PUPPET į vietos valiutas

Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomika

Supratimas apie Puppet on Sol (PUPPET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUPPETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Puppet on Sol (PUPPET)

Kiek Puppet on Sol(PUPPET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUPPET kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUPPET į USD kaina?
Dabartinė PUPPET kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Puppet on Sol rinkos kapitalizacija?
PUPPET rinkos kapitalizacija yra $ 12.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUPPET apyvartoje?
PUPPET apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUPPET kaina?
PUPPET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00706442USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUPPET kaina?
PUPPET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PUPPET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUPPET yra --USD.
Ar PUPPET kaina šiais metais kils?
PUPPET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUPPET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.