PUPPERS (PUPPERS) Tokenomika
PUPPERS (PUPPERS) Informacija
PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.
PUPPERS (PUPPERS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius PUPPERS (PUPPERS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
PUPPERS (PUPPERS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PUPPERS (PUPPERS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PUPPERS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PUPPERS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PUPPERS tokenomiką, galite peržiūrėti PUPPERS tokeno kainą realiuoju laiku!
PUPPERS kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PUPPERS? Mūsų PUPPERS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
