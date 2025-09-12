Daugiau apie PUPPERS

$0.0001151
USD
PUPPERS (PUPPERS) kainos grafikas realiu laiku
PUPPERS (PUPPERS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.67%

-0.27%

+9.36%

+9.36%

PUPPERS (PUPPERS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PUPPERS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUPPERS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUPPERS per pastarąją valandą pasikeitė -0.67%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PUPPERS (PUPPERS) rinkos informacija

$ 114.67K
--
$ 115.32K
994.34M
999,995,203.0
Dabartinė PUPPERS rinkos kapitalizacija yra $ 114.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PUPPERS apyvartoje yra 994.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 999995203.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 115.32K

PUPPERS (PUPPERS) kainos istorija USD

Šiandienos PUPPERS kainos pokytis į USD: $ 0.
PUPPERS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PUPPERS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PUPPERS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.27%
30 dienų$ 0-6.41%
60 dienų$ 0+56.12%
90 dienų$ 0--

Kas yra PUPPERS (PUPPERS)

PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PUPPERS (PUPPERS) išteklius

Oficiali svetainė

PUPPERS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PUPPERS (PUPPERS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PUPPERS (PUPPERS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PUPPERS prognozes.

Peržiūrėkite PUPPERS kainos prognozę dabar!

PUPPERS į vietos valiutas

PUPPERS (PUPPERS) Tokenomika

Supratimas apie PUPPERS (PUPPERS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUPPERSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PUPPERS (PUPPERS)

Kiek PUPPERS(PUPPERS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUPPERS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUPPERS į USD kaina?
Dabartinė PUPPERS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PUPPERS rinkos kapitalizacija?
PUPPERS rinkos kapitalizacija yra $ 114.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUPPERS apyvartoje?
PUPPERS apyvartoje yra 994.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUPPERS kaina?
PUPPERS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUPPERS kaina?
PUPPERS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PUPPERS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUPPERS yra --USD.
Ar PUPPERS kaina šiais metais kils?
PUPPERS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUPPERS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.