PunkCity (PUNK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePunkCity (PUNK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

PunkCity (PUNK) Informacija

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem

What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram

History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token.

What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem.

What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.

Oficiali svetainė:
https://tonpunks.org/
Baltoji knyga:
https://t.me/TONPunksENG/144

PunkCity (PUNK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PunkCity (PUNK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.52M
$ 1.52M
Bendra pasiūla:
$ 49.79M
$ 49.79M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 42.27M
$ 42.27M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.80M
$ 1.80M
Visų laikų rekordas:
$ 4.48
$ 4.48
Visų laikų minimumas:
$ 0.03517487
$ 0.03517487
Dabartinė kaina:
$ 0.03605852
$ 0.03605852

PunkCity (PUNK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PunkCity (PUNK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PUNK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PUNK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PUNK tokenomiką, galite peržiūrėti PUNK tokeno kainą realiuoju laiku!

PUNK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PUNK? Mūsų PUNK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.