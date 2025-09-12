Daugiau apie SPUNK

PUNK logotipas

PUNK kaina (SPUNK)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPUNK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00041595
$0.00041595$0.00041595
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
PUNK (SPUNK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:02:25(UTC+8)

PUNK (SPUNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01938285
$ 0.01938285$ 0.01938285

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-39.14%

-39.14%

PUNK (SPUNK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPUNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPUNK kaina yra $ 0.01938285, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPUNK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -39.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PUNK (SPUNK) rinkos informacija

$ 39.73K
$ 39.73K$ 39.73K

--
----

$ 39.73K
$ 39.73K$ 39.73K

95.51M
95.51M 95.51M

95,511,639.13517119
95,511,639.13517119 95,511,639.13517119

Dabartinė PUNK rinkos kapitalizacija yra $ 39.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPUNK apyvartoje yra 95.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 95511639.13517119. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.73K

PUNK (SPUNK) kainos istorija USD

Šiandienos PUNK kainos pokytis į USD: $ 0.
PUNK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PUNK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PUNK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-45.44%
60 dienų$ 0-51.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra PUNK (SPUNK)

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PUNK (SPUNK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PUNK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PUNK (SPUNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PUNK (SPUNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PUNK prognozes.

Peržiūrėkite PUNK kainos prognozę dabar!

SPUNK į vietos valiutas

PUNK (SPUNK) Tokenomika

Supratimas apie PUNK (SPUNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPUNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PUNK (SPUNK)

Kiek PUNK(SPUNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPUNK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPUNK į USD kaina?
Dabartinė SPUNK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PUNK rinkos kapitalizacija?
SPUNK rinkos kapitalizacija yra $ 39.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPUNK apyvartoje?
SPUNK apyvartoje yra 95.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPUNK kaina?
SPUNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01938285USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPUNK kaina?
SPUNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPUNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPUNK yra --USD.
Ar SPUNK kaina šiais metais kils?
SPUNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPUNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:02:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.