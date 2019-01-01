Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomika
$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens.
$PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.
Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pundi X PURSE (PURSE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PURSE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PURSE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PURSE tokenomiką, galite peržiūrėti PURSE tokeno kainą realiuoju laiku!
