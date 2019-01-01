Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomika
Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump.
But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.
Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomika ir kainų analizė
Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pumps Gone Crazy (PGC) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PGC tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PGC tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PGC tokenomiką, galite peržiūrėti PGC tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.