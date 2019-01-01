PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePUMP TRUMP (PUMPTRUMP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Informacija

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

https://pumptrumpsol.fun/

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 10.22K
$ 10.22K
$ 10.22K
Bendra pasiūla:
$ 999.51M
$ 999.51M$ 999.51M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.51M
$ 999.51M$ 999.51M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.22K
$ 10.22K$ 10.22K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000562
$ 0.00000562$ 0.00000562
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PUMPTRUMP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PUMPTRUMP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PUMPTRUMP tokenomiką, galite peržiūrėti PUMPTRUMP tokeno kainą realiuoju laiku!

PUMPTRUMP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PUMPTRUMP? Mūsų PUMPTRUMP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.