PUMP TRUMP kaina (PUMPTRUMP)
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PUMPTRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUMPTRUMP kaina yra $ 0.0030988, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUMPTRUMP per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +4.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PUMP TRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 10.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PUMPTRUMP apyvartoje yra 999.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 999512271.141217. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.14K
Šiandienos PUMP TRUMP kainos pokytis į USD: $ 0.
PUMP TRUMP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PUMP TRUMP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PUMP TRUMP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.14%
|30 dienų
|$ 0
|+26.15%
|60 dienų
|$ 0
|+30.65%
|90 dienų
|$ 0
|--
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
