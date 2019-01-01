Puff The Dragon (PUFF) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePuff The Dragon (PUFF), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puff The Dragon (PUFF) Informacija

What Is PUFF?

Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.

Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.

Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz

How Many PUFF Coins Are There in Circulation?

Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.

There is no additional supply.

48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.

Who Are the Founders of PUFF?

Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.

Where Can I Buy PUFF?

The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Oficiali svetainė:
https://puffthedragon.xyz/

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Puff The Dragon (PUFF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 73.49M
$ 73.49M
Bendra pasiūla:
$ 888.89M
$ 888.89M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 888.89M
$ 888.89M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 73.49M
$ 73.49M
Visų laikų rekordas:
$ 0.330448
$ 0.330448
Visų laikų minimumas:
$ 0.03916614
$ 0.03916614
Dabartinė kaina:
$ 0.082613
$ 0.082613

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Puff The Dragon (PUFF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PUFF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PUFF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PUFF tokenomiką, galite peržiūrėti PUFF tokeno kainą realiuoju laiku!

