PUCCA kaina ($PUCCA)
+0.50%
+7.79%
+40.97%
+40.97%
PUCCA ($PUCCA) realiojo laiko kaina yra $0.00003364. Per pastarąsias 24 valandas $PUCCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003024 iki aukščiausios $ 0.00003358 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $PUCCA kaina yra $ 0.00459185, o žemiausia – $ 0.00001201.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $PUCCA per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +7.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +40.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PUCCA rinkos kapitalizacija yra $ 28.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $PUCCA apyvartoje yra 840.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 839999981.1. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.26K
Šiandienos PUCCA kainos pokytis į USD: $ 0.
PUCCA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000056567.
PUCCA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000009213.
PUCCA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000016323135422499084.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+7.79%
|30 dienų
|$ -0.0000056567
|-16.81%
|60 dienų
|$ -0.0000009213
|-2.73%
|90 dienų
|$ +0.000016323135422499084
|+94.26%
$PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.