Psy The Cat kaina (PSYCAT)
--
--
-12.19%
-12.19%
Psy The Cat (PSYCAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PSYCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSYCAT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSYCAT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -12.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Psy The Cat rinkos kapitalizacija yra $ 19.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PSYCAT apyvartoje yra 998.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 998343739.948377. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.03K
Šiandienos Psy The Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Psy The Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Psy The Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Psy The Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-14.57%
|60 dienų
|$ 0
|+112.56%
|90 dienų
|$ 0
|--
PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.
Supratimas apie Psy The Cat (PSYCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSYCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
