Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieProteo DeFi (PROTEO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Proteo DeFi (PROTEO) Informacija

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

Oficiali svetainė:
https://proteodefi.com/
Baltoji knyga:
https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction

Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Proteo DeFi (PROTEO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 183.31K
Bendra pasiūla:
$ 14.02M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.46M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 271.78K
Visų laikų rekordas:
$ 1.83
Visų laikų minimumas:
$ 0.01815705
Dabartinė kaina:
$ 0.01950514
Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Proteo DeFi (PROTEO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PROTEO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PROTEO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PROTEO tokenomiką, galite peržiūrėti PROTEO tokeno kainą realiuoju laiku!

PROTEO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PROTEO? Mūsų PROTEO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.