Proteo DeFi logotipas

Proteo DeFi kaina (PROTEO)

Neįtraukta į sąrašą

1 PROTEO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0186616
-1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Proteo DeFi (PROTEO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:28:34(UTC+8)

Proteo DeFi (PROTEO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01844096
24 val. žemiausia
$ 0.01910408
24 val. aukščiausia

$ 0.01844096
$ 0.01910408
$ 1.83
$ 0.01815705
+0.87%

-1.06%

-0.09%

-0.09%

Proteo DeFi (PROTEO) realiojo laiko kaina yra $0.01867917. Per pastarąsias 24 valandas PROTEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01844096 iki aukščiausios $ 0.01910408 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROTEO kaina yra $ 1.83, o žemiausia – $ 0.01815705.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROTEO per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – -1.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Proteo DeFi (PROTEO) rinkos informacija

$ 176.21K
--
$ 261.53K
9.44M
14,014,183.0
Dabartinė Proteo DeFi rinkos kapitalizacija yra $ 176.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PROTEO apyvartoje yra 9.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 14014183.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 261.53K

Proteo DeFi (PROTEO) kainos istorija USD

Šiandienos Proteo DeFi kainos pokytis į USD: $ -0.00020065967658801.
Proteo DeFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0043265571.
Proteo DeFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033081575.
Proteo DeFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003314918638049174.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00020065967658801-1.06%
30 dienų$ -0.0043265571-23.16%
60 dienų$ -0.0033081575-17.71%
90 dienų$ -0.003314918638049174-15.07%

Kas yra Proteo DeFi (PROTEO)

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Proteo DeFi (PROTEO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Proteo DeFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Proteo DeFi (PROTEO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Proteo DeFi (PROTEO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Proteo DeFi prognozes.

Peržiūrėkite Proteo DeFi kainos prognozę dabar!

PROTEO į vietos valiutas

Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomika

Supratimas apie Proteo DeFi (PROTEO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROTEOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Proteo DeFi (PROTEO)

Kiek Proteo DeFi(PROTEO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROTEO kaina USD valiuta yra 0.01867917USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROTEO į USD kaina?
Dabartinė PROTEO kaina USD valiuta yra $ 0.01867917. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Proteo DeFi rinkos kapitalizacija?
PROTEO rinkos kapitalizacija yra $ 176.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROTEO apyvartoje?
PROTEO apyvartoje yra 9.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROTEO kaina?
PROTEO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.83USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROTEO kaina?
PROTEO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01815705USD.
Kokia yra PROTEO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROTEO yra --USD.
Ar PROTEO kaina šiais metais kils?
PROTEO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROTEO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.