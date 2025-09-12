Daugiau apie PROME

Prometheus Waluigi kaina (PROME)

Neįtraukta į sąrašą

1 PROME į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
USD
Prometheus Waluigi (PROME) kainos grafikas realiu laiku
Prometheus Waluigi (PROME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002799
$ 0.00002799$ 0.00002799
24 val. žemiausia
$ 0.00002886
$ 0.00002886$ 0.00002886
24 val. aukščiausia

$ 0.00002799
$ 0.00002799$ 0.00002799

$ 0.00002886
$ 0.00002886$ 0.00002886

$ 0.00038695
$ 0.00038695$ 0.00038695

$ 0.00002134
$ 0.00002134$ 0.00002134

+0.24%

+1.73%

+7.42%

+7.42%

Prometheus Waluigi (PROME) realiojo laiko kaina yra $0.00002886. Per pastarąsias 24 valandas PROME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002799 iki aukščiausios $ 0.00002886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROME kaina yra $ 0.00038695, o žemiausia – $ 0.00002134.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROME per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Prometheus Waluigi (PROME) rinkos informacija

$ 28.78K
$ 28.78K$ 28.78K

--
----

$ 28.78K
$ 28.78K$ 28.78K

997.65M
997.65M 997.65M

997,650,608.123787
997,650,608.123787 997,650,608.123787

Dabartinė Prometheus Waluigi rinkos kapitalizacija yra $ 28.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PROME apyvartoje yra 997.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 997650608.123787. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.78K

Prometheus Waluigi (PROME) kainos istorija USD

Šiandienos Prometheus Waluigi kainos pokytis į USD: $ 0.
Prometheus Waluigi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000037750.
Prometheus Waluigi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000014285.
Prometheus Waluigi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000262722729570862.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.73%
30 dienų$ -0.0000037750-13.08%
60 dienų$ +0.0000014285+4.95%
90 dienų$ -0.00000262722729570862-8.34%

Kas yra Prometheus Waluigi (PROME)

Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity) Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds. The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do.

Prometheus Waluigi (PROME) išteklius

Oficiali svetainė

Prometheus Waluigi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Prometheus Waluigi (PROME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prometheus Waluigi (PROME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prometheus Waluigi prognozes.

Peržiūrėkite Prometheus Waluigi kainos prognozę dabar!

PROME į vietos valiutas

Prometheus Waluigi (PROME) Tokenomika

Supratimas apie Prometheus Waluigi (PROME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Prometheus Waluigi (PROME)

Kiek Prometheus Waluigi(PROME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROME kaina USD valiuta yra 0.00002886USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROME į USD kaina?
Dabartinė PROME kaina USD valiuta yra $ 0.00002886. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Prometheus Waluigi rinkos kapitalizacija?
PROME rinkos kapitalizacija yra $ 28.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROME apyvartoje?
PROME apyvartoje yra 997.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROME kaina?
PROME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00038695USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROME kaina?
PROME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002134USD.
Kokia yra PROME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROME yra --USD.
Ar PROME kaina šiais metais kils?
PROME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.