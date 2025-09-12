Daugiau apie PMPY

PMPY Kainos informacija

PMPY Oficiali svetainė

PMPY Tokenomika

PMPY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Prometheum Prodigy logotipas

Prometheum Prodigy kaina (PMPY)

Neįtraukta į sąrašą

1 PMPY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Prometheum Prodigy (PMPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:10:47(UTC+8)

Prometheum Prodigy (PMPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04329694
$ 0.04329694$ 0.04329694

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-35.72%

-35.72%

Prometheum Prodigy (PMPY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PMPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PMPY kaina yra $ 0.04329694, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PMPY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -35.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Prometheum Prodigy (PMPY) rinkos informacija

$ 14.02K
$ 14.02K$ 14.02K

--
----

$ 22.31K
$ 22.31K$ 22.31K

389.40M
389.40M 389.40M

619,763,353.5450695
619,763,353.5450695 619,763,353.5450695

Dabartinė Prometheum Prodigy rinkos kapitalizacija yra $ 14.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PMPY apyvartoje yra 389.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 619763353.5450695. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.31K

Prometheum Prodigy (PMPY) kainos istorija USD

Šiandienos Prometheum Prodigy kainos pokytis į USD: $ 0.
Prometheum Prodigy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Prometheum Prodigy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Prometheum Prodigy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+28.54%
60 dienų$ 0+12.46%
90 dienų$ 0--

Kas yra Prometheum Prodigy (PMPY)

layer2 ai blockchain

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Prometheum Prodigy (PMPY) išteklius

Oficiali svetainė

Prometheum Prodigy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Prometheum Prodigy (PMPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prometheum Prodigy (PMPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prometheum Prodigy prognozes.

Peržiūrėkite Prometheum Prodigy kainos prognozę dabar!

PMPY į vietos valiutas

Prometheum Prodigy (PMPY) Tokenomika

Supratimas apie Prometheum Prodigy (PMPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PMPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Prometheum Prodigy (PMPY)

Kiek Prometheum Prodigy(PMPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PMPY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PMPY į USD kaina?
Dabartinė PMPY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Prometheum Prodigy rinkos kapitalizacija?
PMPY rinkos kapitalizacija yra $ 14.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PMPY apyvartoje?
PMPY apyvartoje yra 389.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PMPY kaina?
PMPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04329694USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PMPY kaina?
PMPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PMPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PMPY yra --USD.
Ar PMPY kaina šiais metais kils?
PMPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PMPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:10:47(UTC+8)

Prometheum Prodigy (PMPY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.