Project89 logotipas

Project89 kaina (PROJECT89)

Neįtraukta į sąrašą

1 PROJECT89 į USD – tiesioginė kaina:

$0.01001574
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Project89 (PROJECT89) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:41:22(UTC+8)

Project89 (PROJECT89) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00915439
24 val. žemiausia
$ 0.01013517
24 val. aukščiausia

$ 0.00915439
$ 0.01013517
$ 0.100625
$ 0.00116525
-0.52%

+0.12%

+34.32%

+34.32%

Project89 (PROJECT89) realiojo laiko kaina yra $0.01006628. Per pastarąsias 24 valandas PROJECT89 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00915439 iki aukščiausios $ 0.01013517 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROJECT89 kaina yra $ 0.100625, o žemiausia – $ 0.00116525.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROJECT89 per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Project89 (PROJECT89) rinkos informacija

$ 10.04M
--
$ 10.04M
999.88M
999,878,760.453487
Dabartinė Project89 rinkos kapitalizacija yra $ 10.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PROJECT89 apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999878760.453487. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.04M

Project89 (PROJECT89) kainos istorija USD

Šiandienos Project89 kainos pokytis į USD: $ 0.
Project89 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010702338.
Project89 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0095747445.
Project89 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.12%
30 dienų$ +0.0010702338+10.63%
60 dienų$ +0.0095747445+95.12%
90 dienų$ 0--

Kas yra Project89 (PROJECT89)

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

Project89 (PROJECT89) išteklius

Oficiali svetainė

Project89 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Project89 (PROJECT89) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Project89 (PROJECT89) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Project89 prognozes.

Peržiūrėkite Project89 kainos prognozę dabar!

PROJECT89 į vietos valiutas

Project89 (PROJECT89) Tokenomika

Supratimas apie Project89 (PROJECT89) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROJECT89išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Project89 (PROJECT89)

Kiek Project89(PROJECT89) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROJECT89 kaina USD valiuta yra 0.01006628USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROJECT89 į USD kaina?
Dabartinė PROJECT89 kaina USD valiuta yra $ 0.01006628. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Project89 rinkos kapitalizacija?
PROJECT89 rinkos kapitalizacija yra $ 10.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROJECT89 apyvartoje?
PROJECT89 apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROJECT89 kaina?
PROJECT89 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.100625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROJECT89 kaina?
PROJECT89 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00116525USD.
Kokia yra PROJECT89 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROJECT89 yra --USD.
Ar PROJECT89 kaina šiais metais kils?
PROJECT89 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROJECT89 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:41:22(UTC+8)

Project89 (PROJECT89) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.